Москва призвала расследовать инцидент с журналисткой РИА Новости в Париже

Министерство иностранных дел России призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента с корреспондентом РИА Новости, которая пострадала во время освещения первомайской демонстрации в Париже.

«Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее стало известно, что в ходе первомайской манифестации во французской столице пострадала корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова.

Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать её как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка — получила удары дубинкой.

RT ведёт прямую трансляцию манифестаций в Париже.