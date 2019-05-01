Москва призвала расследовать инцидент с журналисткой РИА Новости в Париже
- Reuters
«Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Ранее стало известно, что в ходе первомайской манифестации во французской столице пострадала корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова.
Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать её как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка — получила удары дубинкой.