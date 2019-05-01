Столкновения с полицией и слезоточивый газ: первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

На первомайских демонстрациях в Париже произошли беспорядки. Среди участников шествия — представители профсоюзного движения и «жёлтые жилеты». Ещё до начала манифестаций полиция задержала около 35 человек. Позднее митингующие стали бросать в сотрудников правоохранительных органов стеклянные бутылки и камни, те в ответ применили дубинки, дымовые шашки и слезоточивый газ. RT ведёт прямую трансляцию.