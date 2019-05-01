Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже
«Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации», — приводит РИА Новости выписку из больницы.
Отмечается, что журналистке назначено лечение, она отпущена домой.
Ранее Министерство иностранных дел России призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента с корреспондентом РИА Новости, которая пострадала во время освещения первомайской демонстрации в Париже.