Глава Пентагона отменил поездку в Европу из-за ситуации в Венесуэле

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой. Об этом сообщили в оборонном ведомстве США.

«Министр Шанахан не поедет в Европу, поскольку он решил, что пребывание в Вашингтоне позволит ему более эффективно координировать свои действия с Агентством национальной безопасности и Государственным департаментом по ситуации в Венесуэле и поддерживать координацию с Министерством внутренней безопасности в рамках оказания помощи на юго-западной границе (с Мексикой. — RT)», — цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

Шанахан должен был посетить две церемонии смены командования в Германии и Бельгии, после чего поехать в Великобританию.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.