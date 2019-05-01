Юрист-международник прокомментировал приговор Ассанжу

Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

«Касаемо назначенного наказания, к сожалению, приходится констатировать, что его можно было ожидать. Вместе с тем сейчас стоит задумываться о том, что будет после этого срока. Там вплотную уже встанет вопрос об экстрадиции, и именно этого стоит опасаться больше всего», — сказал он.

Юрист также отметил, что правоохранительные органы Великобритании, в течение долгих лет ожидавшие возможности арестовать Ассанжа, получили её благодаря предательству эквадорского правительства.

«Теперь они не упустят возможность отыграться на Джулиане Ассанже, и будет поставлен вопрос о его передаче Соединённым Штатам», — считает Романенко.

Ранее лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.