Юрист-международник прокомментировал приговор Ассанжу

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Юрист-международник прокомментировал приговор Ассанжу
  • Reuters

«Касаемо назначенного наказания, к сожалению, приходится констатировать, что его можно было ожидать. Вместе с тем сейчас стоит задумываться о том, что будет после этого срока. Там вплотную уже встанет вопрос об экстрадиции, и именно этого стоит опасаться больше всего», — сказал он.

Юрист также отметил, что правоохранительные органы Великобритании, в течение долгих лет ожидавшие возможности арестовать Ассанжа, получили её благодаря предательству эквадорского правительства. 

«Теперь они не упустят возможность отыграться на Джулиане Ассанже, и будет поставлен вопрос о его передаче Соединённым Штатам», — считает Романенко.

Ранее лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить