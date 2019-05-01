Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

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Анна Лушникова
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
  • Reuters

«Решение лондонского суда по делу Ассанжа — всего лишь промежуточный этап в его судьбе и дальнейших разбирательствах. Оно принято, чтобы Джулиан Ассанж никуда не делся до рассмотрения судом дела об экстрадиции. Таким образом, его сейчас просто лишили свободы, чтобы дальше решать его судьбу. Конечной целью будет судебная система Соединённых Штатов», — считает юрист.

Ранее лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

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