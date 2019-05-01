В Госдуме оценили разрешение КС Чехии требовать от гостей отеля признания Крыма украинским

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT постановление Конституционного суда (КС) Чехии, который не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан за отказ написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.

«Навязывать в частных европейских отелях политику — настоящий моветон. А указывать постояльцам, что они должны говорить и какие лозунги на территории отеля скандировать, — какой-то первобытный авторитаризм. Нам всем так много говорят о свободе слова и свободе мнений в Европе, о культурном и комфортном отдыхе, но чешский отельер в силу своих убеждений взял и, можно сказать, разрубил это цветущее древо европейских свобод», — считает депутат.

По его словам, Конституционный суд Чехии вместо руководящих документов «до дыр зачитывается антироссийской прессой и принимает не юридические, а угодные политические решения».

«Уверен, после такого случая ни один приличный человек в подобный политический вертеп не поедет, ведь туристы ценят свободный отдых, а не почитание чьих-то политических пристрастий», — заключил Бальбек.

Ранее Конституционный суд Чехии не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан за отказ написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.

В КС отметили, что руководство отеля заранее уведомило об условиях заселения и любой потенциальный клиент мог решить, согласен ли он на размещение в таких условиях.