КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

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Конституционный суд (КС) Чехии не нашёл дискриминации в решении администрации одного из отелей не размещать российских граждан, которые отказываются подписать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.

Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешском Остраве Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян.

После того, как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем российским гражданам, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России.

Впоследствии Чешская торговая инспекция оштрафовала отель на 50 тыс. крон (около €2 тыс) за дискриминацию граждан на основе их принадлежности к тому или иному государству.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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