КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Об этом сообщается на сайте суда.
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешском Остраве Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян.
После того, как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем российским гражданам, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России.
Впоследствии Чешская торговая инспекция оштрафовала отель на 50 тыс. крон (около €2 тыс) за дискриминацию граждан на основе их принадлежности к тому или иному государству.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.