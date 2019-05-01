Посол: Венесуэла не ожидает, что ЕС поддержит силовые действия США

Венесуэла не ожидает, что европейские страны поддержат силовые действия США в республике, заявила посол Венесуэлы в Евросоюзе Клаудиа Салерно Кальдера.

«Европейские страны уже заявляли, что будут против этого. На второй встрече контактной группы они были тверды в этом. Да, по факту США будут в одиночестве», — сказала она РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон скорее найдёт поддержку в регионе, где-то на границах, чем в Европе.

«По состоянию на сегодня, я думаю, ЕС воздержится от поддержки, потому что если брать в расчёт его главные озабоченности, в частности риски миграции в регионе и голод в стране, то я не знаю ни одного примера войны, не ухудшавшего бы миграцию и голод», — заявила посол.

Она отметила, что ЕС как никто осознаёт миграционные риски в случае интервенции.

Ранее прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.