Мнучин рассказал о «продуктивных» встречах в Китае

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Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что провёл продуктивные переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговорный процесс продолжится в Вашингтоне не следующей неделе.
Мнучин рассказал о «продуктивных» встречах в Китае
  • Reuters

Во встрече с китайскими властями также принимал участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ранее в США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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