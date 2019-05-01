Мнучин рассказал о «продуктивных» встречах в Китае

Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что провёл продуктивные переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговорный процесс продолжится в Вашингтоне не следующей неделе.

.@USTradeRep Ambassador Lighthizer and I just concluded productive meetings with China’s Vice Premier Liu He. We will continue our talks in Washington, D.C. next week. pic.twitter.com/Y7vYW72a6e — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 1 мая 2019 г.

Во встрече с китайскими властями также принимал участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ранее в США заявили о выходе на финишную прямую в торговых переговорах с КНР.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.