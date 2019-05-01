Трамп направил поздравление новому императору Японии

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Президент США Дональд Трамп поздравил от имени всех американцев Нарухито с получением полномочий императора Японии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Первая леди (Меланья Трамп. — RT) и я передаем наши самые глубокие поздравления от имени всех американцев их величествам императору Нарухито и императрице Масако в связи с его интронизацией в качестве нового императора Японии», — отметил Трамп.

Ранее в Токио прошла церемония интронизации нового императора Нарухито.

Как отмечалось, Нарухито вручили регалии, которые служат символом императорских полномочий, в том числе меч и драгоценную яшму. 

Ранее профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение императора Акихито.

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