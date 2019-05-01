Новому императору Японии вручили символы его полномочий

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В Японии прошла церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает NHK.

По данным телеканала, ему вручили регалии, которые служат символом императорских полномочий, в том числе меч и драгоценную яшму. 

Уточняется, что церемония состоялась в императорском дворце в Токио.

Ране сообщалось, что японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.

По японской традиции со сменой императора правительство объявило о наступлении нового периода в истории страны. Эра, в которую будет править Нарухито, называется Рэйва, что в переводе с японского означает «цветущий мир».

Профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение Акихито.

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