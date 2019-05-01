СМИ: Подозреваемый в нападении на синагогу в Калифорнии не признал вину

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в американском штате Калифорния 19-летний Джон Ирнест не признал себя виновным в суде.

Об этом сообщает NBC San Diego. 27 апреля в синагоге города Поуэй в Калифорнии произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, несколько людей пострадали. Полиция задержала одного подозреваемого.