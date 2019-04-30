Посол России заявил об опасности концепции победы в ядерной войне
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил дипломат, принцип «гарантированного взаимного уничтожения» в результате ядерной войны до сих пор действует, что и спасает мир от начала подобного конфликта.
«Меня пугает, когда я читаю статьи некоторых генералов, которые считают, что можно выиграть ядерную войну. Это очень опасная позиция. Мы бы хотели переубедить этих политиков и генералов», — сказал посол.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники писал, что Россия предлагала Соединённым Штатам заключить соглашение об исключении ядерной войны, но так и не получила ответа.