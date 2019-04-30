Посол России заявил об опасности концепции победы в ядерной войне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об опасности концепций, согласно которым возможна победа в ядерной войне.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил дипломат, принцип «гарантированного взаимного уничтожения» в результате ядерной войны до сих пор действует, что и спасает мир от начала подобного конфликта.

«Меня пугает, когда я читаю статьи некоторых генералов, которые считают, что можно выиграть ядерную войну. Это очень опасная позиция. Мы бы хотели переубедить этих политиков и генералов», — сказал посол.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники писал, что Россия предлагала Соединённым Штатам заключить соглашение об исключении ядерной войны, но так и не получила ответа.