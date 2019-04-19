СМИ: Москва предложила Вашингтону исключить возможность ядерной войны

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Россия предлагала Соединённым Штатам заключить соглашение об исключении ядерной войны, но так и не получила ответа, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
СМИ: Москва предложила Вашингтону исключить возможность ядерной войны
  • globallookpress.com

По данным издания, Москва выступила с подобной инициативой в октябре 2018 года.

«В нём (в проекте совместного заявления президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. — RT) говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — отмечается в тексте.

Уточняется, что документ, в частности, содержит положения о мерах по избежанию военной конфронтации и исключению возможности начала ядерной войны.

Ранее министр Сухопутных войск Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что приоритетом возглавляемого им ведомства в настоящее время является противостояние России и Китаю.

Среди первоочередных задач Вашингтона — создание военной техники, способной преодолевать российские и китайские системы ПВО.

Подробнее — в материале RT

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