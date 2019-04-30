Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности применить оружие

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о готовности применить оружие в случае необходимости в связи с попыткой военного переворота в республике.

«Те, кто придёт к (президентскому дворцу. — RT) Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием. Если будет нужно применить оружие, мы его применим», — цитирует его El Nacional.

Ранее в Каракасе заявили, что за попыткой государственного переворота в Венесуэле стоят Соединённые Штаты.

Также сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал военных выступить против законного президента страны Николаса Мадуро и объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.