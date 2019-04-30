Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности применить оружие

Короткая ссылка
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о готовности применить оружие в случае необходимости в связи с попыткой военного переворота в республике.
Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности применить оружие
  • Reuters

«Те, кто придёт к (президентскому дворцу. — RT) Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием. Если будет нужно применить оружие, мы его применим», — цитирует его El Nacional.

Ранее в Каракасе заявили, что за попыткой государственного переворота в Венесуэле стоят Соединённые Штаты.

Также сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал военных выступить против законного президента страны Николаса Мадуро и объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить