Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности применить оружие
- Reuters
«Те, кто придёт к (президентскому дворцу. — RT) Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием. Если будет нужно применить оружие, мы его применим», — цитирует его El Nacional.
Ранее в Каракасе заявили, что за попыткой государственного переворота в Венесуэле стоят Соединённые Штаты.
Также сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал военных выступить против законного президента страны Николаса Мадуро и объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Подробнее о ситуации в Боливарианской Республике — в материале RT.