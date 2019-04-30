США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«У нас 1,8 тыс. заключённых ИГ, взятых в заложники во время наших последних боёв по 100% уничтожению «халифата» в Сирии. Сейчас принимаются решения насчёт того, что делать с этими опасными заключёнными», — написал он.

Вместе с этим он обвинил ЕС в том, что страны объединения не помогают США в данном вопросе.

Ранее генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами коалиции в Сирии, призвал не заблуждаться по поводу «полного разгрома» боевиков ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.