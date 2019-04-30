Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше
- © РИА Новости
«Это отражает курс США на слом всех договорённостей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идёт о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО», — сказал он по итогам встречи с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.
Лавров пояснил, что речь идёт о соглашении, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе.
По его словам, в Москве следят за данной ситуацией.
«То, что кроме дополнительных выгод от наращивания продажи американских вооружений эта потенциальная договорённость едва ли добавит безопасности в Европе, это очевидно», — добавил министр.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон и Варшава продолжают консультации относительно увеличения численности американских военных на территории Польши.
При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательное соглашение по данному вопросу не заключено.