Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше

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Увеличение численности американских военных в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше
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«Это отражает курс США на слом всех договорённостей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идёт о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО», — сказал он по итогам встречи с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

Лавров пояснил, что речь идёт о соглашении, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе.

По его словам, в Москве следят за данной ситуацией. 

«То, что кроме дополнительных выгод от наращивания продажи американских вооружений эта потенциальная договорённость едва ли добавит безопасности в Европе, это очевидно», — добавил министр.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон и Варшава продолжают консультации относительно увеличения численности американских военных на территории Польши.

При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательное соглашение по данному вопросу не заключено.

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