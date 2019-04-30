Горбачёв заявил о необходимости диалога между Россией и США

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

«Я согласен с ними о безотлагательной необходимости (возобновления. — RT) стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу», — отметил Горбачёв.

Ранее Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

Он отметил, что риторика американской стороны изменилась.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Nation News оценил слова Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

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