Горбачёв заявил о необходимости диалога между Россией и США
«Я согласен с ними о безотлагательной необходимости (возобновления. — RT) стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу», — отметил Горбачёв.
Ранее Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Он отметил, что риторика американской стороны изменилась.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Nation News оценил слова Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.