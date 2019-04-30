МИД: США препятствуют нормальному участию России в работе ООН

Соединённые штаты манипулируют визовыми процедурами, препятствуя участию России в работе ООН. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого», — указывается в сообщении.

В ведомстве, в частности, указали, что Вашингтон недобросовестно выполняет свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

«На этот раз речь идёт о невыдаче въездной визы руководителю одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны России Поклонскому», — говорится в комментарии.

В МИД напомнили, что буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению.

В октябре 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию вокруг затягивания сроков и отказов консульских учреждений Соединённых Штатов в выдаче американских виз россиянам.

Дипломат отметила, что «власти США целенаправленно препятствуют» работе российских дипломатических и консульских представительств, затягивая выдачу разрешений на въезд новых сотрудников.