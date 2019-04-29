В Госдуме оценили рейтинг стран с наиболее высокими военными расходами
- РИА Новости
Как заявил парламентарий, США несут масштабные расходы на оборону во многом из-за того, что им приходится обеспечивать львиную долю взносов НАТО.
По словам Шерина, Россия в течение последнего десятилетия серьёзно занималась перевооружением и переоснащением армии.
«Российская Федерация уверенно занимает второе место в мире, немного уступая США по продаже вооружения. Это говорит о том, что наша армия практически самоокупаема», — добавил он.
Ранее в SIPRI сообщили, что Россия заняла шестое место в указанном рейтинге.
В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал публикацию института.