В Госдуме оценили рейтинг стран с наиболее высокими военными расходами

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Как заявил парламентарий, США несут масштабные расходы на оборону во многом из-за того, что им приходится обеспечивать львиную долю взносов НАТО.

По словам Шерина, Россия в течение последнего десятилетия серьёзно занималась перевооружением и переоснащением армии.

«Российская Федерация уверенно занимает второе место в мире, немного уступая США по продаже вооружения. Это говорит о том, что наша армия практически самоокупаема», — добавил он.

Ранее в SIPRI сообщили, что Россия заняла шестое место в указанном рейтинге.

В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал публикацию института.