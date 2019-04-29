В Госдуме прокомментировали рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Депутат Государственной думы Андрей Климов в беседе с Inforeactor прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

«Если вы соотнесёте наш бюджет с численностью нашего населения, то поймёте, что нам приходится защищать страну достаточно интенсивно. Но мы умудряемся делать так, чтобы это были средства исключительно необходимые», — заявил он.

Ранее в SIPRI сообщили, что Россия заняла шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал публикацию.