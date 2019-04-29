Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Короткая ссылка
Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами
  • РИА Новости

Как заявил эксперт, Вооружённые силы России при меньших тратах не менее боеспособны, чем армии других мировых держав.

«Если вошедшие в пятёрку самых «расходующих» средства на оборону страны НАТО — США и Франция — в большей степени инвестируют в создание собственного оружия, то такие государства, как Индия и Саудовская Аравия, пока ориентированы на закупки экспортного вооружения», — отметил Михайлов.

Он также указал, что Китай в настоящее время уверенно выходит на рынки продажи собственного вооружения.

Ранее в SIPRI сообщили, что Россия опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал опубликованные данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить