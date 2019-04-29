Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами
- РИА Новости
Как заявил эксперт, Вооружённые силы России при меньших тратах не менее боеспособны, чем армии других мировых держав.
«Если вошедшие в пятёрку самых «расходующих» средства на оборону страны НАТО — США и Франция — в большей степени инвестируют в создание собственного оружия, то такие государства, как Индия и Саудовская Аравия, пока ориентированы на закупки экспортного вооружения», — отметил Михайлов.
Он также указал, что Китай в настоящее время уверенно выходит на рынки продажи собственного вооружения.
Ранее в SIPRI сообщили, что Россия опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал опубликованные данные.