Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Как заявил эксперт, Вооружённые силы России при меньших тратах не менее боеспособны, чем армии других мировых держав.

«Если вошедшие в пятёрку самых «расходующих» средства на оборону страны НАТО — США и Франция — в большей степени инвестируют в создание собственного оружия, то такие государства, как Индия и Саудовская Аравия, пока ориентированы на закупки экспортного вооружения», — отметил Михайлов.

Он также указал, что Китай в настоящее время уверенно выходит на рынки продажи собственного вооружения.

Ранее в SIPRI сообщили, что Россия опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал опубликованные данные.