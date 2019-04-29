В Сербии отметили двойные стандарты Запада в случае с российским газом

Запад относится к Сербии, используя двойные стандарты, в том числе в вопросе поставок российского газа, заявил в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Отвечая на вопрос об отношении Запада к сотрудничеству Сербии с Россией и Китаем, министр отметил, что Белград устойчив к давлению.

«Для нас это привычно, и к давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвизовый режим с Китаем — Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией — Запад против. С Россией — опять против», — сказал он.

При этом, по его словам, это касается и «соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом», когда Запад «тоже недоволен».

«Причём не устраивают его только ситуации, когда отношения налаживает Сербия. Когда с Китаем дружат Хорватия, Венгрия, Германия, Запад не возражает», — добавил Дачич.

Он подчеркнул, что речь идёт о двойных стандартах.

«Это двойные стандарты, так же как и в случае с российским газом. Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по «Северному потоку», а вот сербам российский газ покупать не следует — он же негативно на них влияет! То есть на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно», — указал он.

Ранее сербский лидер Александр Вучич также заявил о двойных стандартах, которые применяет Запад в отношении поставок газа из России в Западную Европу и на Балканы.

В опубликованном ранее докладе комитета по иностранным делам Европарламента говорилось, что Сербии следует разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа.

В документе также выражалось беспокойство, вызванное военным сотрудничеством Белграда с Москвой и Минском.

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