Власти Сербии рассказали о сотрудничестве с НАТО

Сербия сотрудничает с НАТО главным образом для поддержания нормальных отношений, не собирается вступать в альянс. Об этом в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Мы сотрудничаем главным образом для поддержания нормальных отношений, ведь Сербию окружают натовские страны, альянс руководит и силами безопасности в Косове. Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооружённые силы не нападут на сербов, живущих на севере», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что сотрудничество с альянсом «ограничено военным нейтралитетом».

«Мы не хотим вступать и не вступим в альянс. Что касается натовской агрессии, то наш народ по-прежнему относится к ней резко негативно. Это военное преступление, совершённое против Сербии и сербского народа», — добавил Дачич.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО.

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