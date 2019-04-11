Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не станет вступать в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было (в 1999 году. — RT). Это агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция», как говорилось раньше. Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность», — сказал Вучич.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на массовом митинге в поддержку действующей власти в Нови-Саде.

Ранее сообщалось, что активисты Сербской радикальной партии во главе со своим лидером Воиславом Шешелем сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда по случаю 20-летия бомбардировок Югославии.

Шешель заявил, что «сербскому народу никогда не придёт в голову вступать» в НАТО.