Эксперт прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Короткая ссылка
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Эксперт прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами
  • РИА Новости

По словам эксперта, сокращение военных расходов России и, соответственно, её непопадание в топ-5 связано с «прохождением пиковой точки в госпрограмме перевооружения».

«Задачи, которые ставились перед военными по выполнению госпрограммы перевооружения 2020 года, в значительной степени выполнены. То есть максимальная точка пройдена, началось постепенное снижение военных трат», — сказал Коновалов.

Как отметил эксперт, уже согласованный военный бюджет России будет распределяться на другие, более актуальные программы, к которым можно отнести работу с личным составом, логистикой, созданием новой военной инфраструктуры.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин в беседе с RT оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить