Эксперт прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

По словам эксперта, сокращение военных расходов России и, соответственно, её непопадание в топ-5 связано с «прохождением пиковой точки в госпрограмме перевооружения».

«Задачи, которые ставились перед военными по выполнению госпрограммы перевооружения 2020 года, в значительной степени выполнены. То есть максимальная точка пройдена, началось постепенное снижение военных трат», — сказал Коновалов.

Как отметил эксперт, уже согласованный военный бюджет России будет распределяться на другие, более актуальные программы, к которым можно отнести работу с личным составом, логистикой, созданием новой военной инфраструктуры.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин в беседе с RT оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами.