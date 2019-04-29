Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами

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Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с RT оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами
  • РИА Новости

В первую пятёрку в этом рейтинге по итогам 2018 года вошли такие страны, как США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые пришлось 60% мировых военных расходов.

«Что касается результатов, насколько можно пытаться объективно оценить SIPRI, то мы весьма результативны. У нас хорошо высматривается соотношение цены и качества нашего вооружения и боевой техники, которые поставляются в войска», — сказал Кошкин.

Ранее стало известно, что Россия заняла шестое место среди стран с наибольшими военными тратами.

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