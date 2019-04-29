Трамп поговорил с пострадавшим в ходе стрельбы в синагоге раввином

Президент США Дональд Трамп провёл разговор с раввином Исроэлом Гольдштейном, пострадавшим в ходе стрельбы в синагоге в городе Поуэй (штат Калифорния). Об этом он сообщил в Twitter.

«Вчера я провёл долгую беседу с раввином Исроэлом Гольдштейном. Я выразил свои глубочайшие соболезнования ему и всем пострадавшим в стрельбе в Калифорнии», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, раввин оказался замечательным человеком, единственное желание которого — помогать другим.

Стрельба произошла вечером в субботу, 27 апреля. Погиб один человек, ещё несколько пострадали.

Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.