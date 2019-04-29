Трамп поговорил с пострадавшим в ходе стрельбы в синагоге раввином
- Reuters
«Вчера я провёл долгую беседу с раввином Исроэлом Гольдштейном. Я выразил свои глубочайшие соболезнования ему и всем пострадавшим в стрельбе в Калифорнии», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, раввин оказался замечательным человеком, единственное желание которого — помогать другим.
Стрельба произошла вечером в субботу, 27 апреля. Погиб один человек, ещё несколько пострадали.
Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.