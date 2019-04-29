Лавров: освобождение США пленённых в САР боевиков стало бы преступлением

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Освобождение американской стороной взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных боевиков стало бы ужасным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Лавров: освобождение США пленённых в САР боевиков стало бы преступлением
  • РИА Новости

По словам министра, двойные стандарты проявляются даже в том, что «западные коллеги» не хотят забирать пленённых американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Идёт спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением, я считаю», — подчеркнул Лавров.

22 апреля сообщалось, что власти Сирии обменяли девять боевиков на своих людей, которых удерживала вооружённая оппозиция.

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