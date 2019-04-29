Лавров: освобождение США пленённых в САР боевиков стало бы преступлением
- РИА Новости
По словам министра, двойные стандарты проявляются даже в том, что «западные коллеги» не хотят забирать пленённых американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата.
«Идёт спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением, я считаю», — подчеркнул Лавров.
22 апреля сообщалось, что власти Сирии обменяли девять боевиков на своих людей, которых удерживала вооружённая оппозиция.