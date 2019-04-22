Дамаск обменял девять боевиков на заложников вооружённой оппозиции

Власти Сирии обменяли девять боевиков на своих людей, которых удерживала вооружённая оппозиция. Обмен состоялся 22 апреля в провинции Алеппо при поддержке министерств обороны России, Турции и Ирана.

© Михаил Воскресенский

РИА Новости

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. «22 апреля в районе города Тадеф провинции Алеппо состоялся обмен девяти удерживаемых формированиями вооружённой оппозиции сирийских граждан на девять членов незаконных вооружённых формирований», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Ранее представители России обсудили с сирийским лидером Башаром Асадом урегулирование в Сирии.