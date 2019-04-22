Дамаск обменял девять боевиков на заложников вооружённой оппозиции

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Власти Сирии обменяли девять боевиков на своих людей, которых удерживала вооружённая оппозиция. Обмен состоялся 22 апреля в провинции Алеппо при поддержке министерств обороны России, Турции и Ирана.
Дамаск обменял девять боевиков на заложников вооружённой оппозиции
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«22 апреля в районе города Тадеф провинции Алеппо состоялся обмен девяти удерживаемых формированиями вооружённой оппозиции сирийских граждан на девять членов незаконных вооружённых формирований», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее представители России обсудили с сирийским лидером Башаром Асадом урегулирование в Сирии.

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