Дамаск обменял девять боевиков на заложников вооружённой оппозиции
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- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
«22 апреля в районе города Тадеф провинции Алеппо состоялся обмен девяти удерживаемых формированиями вооружённой оппозиции сирийских граждан на девять членов незаконных вооружённых формирований», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее представители России обсудили с сирийским лидером Башаром Асадом урегулирование в Сирии.