В Иране заявили о договорённости с Россией провести морские учения
- РИА Новости
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«Основываясь на переговорах с ВМФ России, флот будет направлен в южные районы Ирана в этом году», — сказал он.
Ханзади добавил, что ВМС России и Ирана также продолжат сотрудничество в оперативных, образовательных и технических областях.
В конце марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.