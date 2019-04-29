В Иране заявили о договорённости с Россией провести морские учения

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В Иране заявили о договорённости с Россией о проведении совместных морских учений в иранских водах. Об этом сообщает Mehr News со ссылкой на командующего ВМС Иранской армии Хоссейна Ханзади.
В Иране заявили о договорённости с Россией провести морские учения
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Основываясь на переговорах с ВМФ России, флот будет направлен в южные районы Ирана в этом году», — сказал он.

Ханзади добавил, что ВМС России и Ирана также продолжат сотрудничество в оперативных, образовательных и технических областях.

В конце марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

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