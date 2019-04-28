Боевики обстреляли поселения в сирийских провинциях Хама и Латакия

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Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия.

«За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Бшарфа и Хамрат провинции Латакия, Кибрия провинции Латакия», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.

Ранее сообщалось, что обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Телль эль-Мантар провинции Хама, Дахр-Абу-Асад, Сафар и Нахшебба провинции Латакия.

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