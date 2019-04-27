Боевики обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций
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«За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Телль эль-Мантар провинции Хама, Дахр-Абу-Асад, Сафар и Нахшебба провинции Латакия», — заявил он.
По словам Купчишина, представители центра провели гуманитарную акцию в городе Хама, местным жителям выдали 30 продовольственных наборов.
Ранее в Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков.
Как сообщало ФАН, в Дамаске продолжает работу Молодёжный кинофестиваль короткометражных фильмов.