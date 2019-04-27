Боевики обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций

Короткая ссылка
Боевики за прошедшие сутки обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций — Хама и Латакия, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Боевики обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций
  • Reuters
  • © Yazan Homsy/File

«За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Телль эль-Мантар провинции Хама, Дахр-Абу-Асад, Сафар и Нахшебба провинции Латакия», — заявил он.

По словам Купчишина, представители центра провели гуманитарную акцию в городе Хама, местным жителям выдали 30 продовольственных наборов.

Ранее в Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков.

Как сообщало ФАН, в Дамаске продолжает работу Молодёжный кинофестиваль короткометражных фильмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить