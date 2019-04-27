Боевики обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций

Боевики за прошедшие сутки обстреляли населённые пункты двух сирийских провинций — Хама и Латакия, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

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«За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Телль эль-Мантар провинции Хама, Дахр-Абу-Асад, Сафар и Нахшебба провинции Латакия», — заявил он. По словам Купчишина, представители центра провели гуманитарную акцию в городе Хама, местным жителям выдали 30 продовольственных наборов. Ранее в Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков. Как сообщало ФАН, в Дамаске продолжает работу Молодёжный кинофестиваль короткометражных фильмов.