В Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня при попытке обстрела боевиками автовокзала в Латакии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«25 апреля боевики, занимающие позиции в горной части провинции Латакия, осуществили попытку обстрела района автовокзала в городе Латакия из установки реактивной системы залпового огня. Огнём артиллерии вооружённых сил САР огневое средство незаконных вооружённых формирований было уничтожено», — указал Купчишин.

Ранее в Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей.