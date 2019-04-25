В Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«25 апреля боевики, занимающие позиции в горной части провинции Латакия, осуществили попытку обстрела района автовокзала в городе Латакия из установки реактивной системы залпового огня. Огнём артиллерии вооружённых сил САР огневое средство незаконных вооружённых формирований было уничтожено», — указал Купчишин.
Ранее в Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей.