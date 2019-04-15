При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек

В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей. Об этом на брифинге заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин.

Reuters

© Yazan Homsy/File

По его словам, в течение суток боевики обстреляли населённый пункт Санджека в провинции Латакия и город Алеппо. «В результате обстрела незаконными вооружёнными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих Вооружённых сил САР», — заявил Купчишин. Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарные акции в населённых пунктах Барза провинции Дамаск и Маррат провинции Дейр эз-Зор. Ранее группа боевиков напала на позиции сирийской армии в Хаме.