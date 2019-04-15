При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек

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В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе пять сирийских военнослужащих и шесть мирных жителей. Об этом на брифинге заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин.
При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек
  • Reuters
  • © Yazan Homsy/File

По его словам, в течение суток боевики обстреляли населённый пункт Санджека в провинции Латакия и город Алеппо.

«В результате обстрела незаконными вооружёнными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих Вооружённых сил САР», — заявил Купчишин.

Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарные акции в населённых пунктах Барза провинции Дамаск и Маррат провинции Дейр эз-Зор.

Ранее группа боевиков напала на позиции сирийской армии в Хаме.

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