При обстрелах со стороны боевиков в Сирии погибли 11 человек
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По его словам, в течение суток боевики обстреляли населённый пункт Санджека в провинции Латакия и город Алеппо.
«В результате обстрела незаконными вооружёнными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих Вооружённых сил САР», — заявил Купчишин.
Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарные акции в населённых пунктах Барза провинции Дамаск и Маррат провинции Дейр эз-Зор.
Ранее группа боевиков напала на позиции сирийской армии в Хаме.