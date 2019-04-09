Источник: группа боевиков напала на позиции армии в сирийской Хаме

Группа террористов-смертников напала на позиции армии на севере сирийской провинции Хама, в результате атаки погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Группа террористов с поясами смертника в гражданской одежде, как у местных фермеров, напала утром 9 апреля на позиции армии рядом с деревней Тайбет аль-Имам на севере провинции Хама», — рассказали агентству.

Как отмечается, военные на КПП открыли стрельбу по боевикам, которые совершили подрывы одновременно с «интенсивным миномётным обстрелом и атакой из оружия среднего и тяжёлого калибров».

«В результате столкновения погибли три человека, все террористы убиты, уничтожен танк, оказывавший поддержку боевикам», — говорится в сообщении.

25 марта Минобороны России сообщило о гибели троих российских военных в Сирии.