Минобороны сообщило о гибели трёх российских военных в Сирии

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RT
Трое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр эз-Зор в конце февраля в ходе боя с террористами, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, возвращаясь днём на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи, они попали в засаду группы боевиков и после завязавшегося боя пропали без вести.
Минобороны сообщило о гибели трёх российских военных в Сирии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

С момента поступления данной информации проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения военнослужащих, проинформировали в МО.

«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели трёх российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — говорится в сообщении.

Бандгруппа более чем из 30 боевиков, причастная к нападению, уничтожена, тела военных доставили в Россию, сообщили в ведомстве.

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