Минобороны сообщило о гибели трёх российских военных в Сирии
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- РИА Новости
С момента поступления данной информации проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения военнослужащих, проинформировали в МО.
«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели трёх российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — говорится в сообщении.
Бандгруппа более чем из 30 боевиков, причастная к нападению, уничтожена, тела военных доставили в Россию, сообщили в ведомстве.