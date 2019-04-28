Болтон: США продолжают консультации с Россией по КНДР

США продолжают консультации с другими странами по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в том числе с Россией, заявил помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Шестисторонний формат переговоров по КНДР не увенчался успехом в последний раз, но это не означает, что мы не консультируемся с другими странами», — сказал он в эфире Fox News.

.@AmbJohnBolton tells Chris President Trump possibly wants a third summit with Kim pic.twitter.com/PxSoqbAnmH — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 28 апреля 2019 г.

Болтон добавил, что президент США сохраняет контакты с премьером Японии Синдзо Абэ, а также с Россией, Китаем и Южной Кореей.

Ранее СМИ сообщили, что Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.