СМИ: Япония и США договорились сохранять санкции против КНДР

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Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР, сообщает Kyodo.

По данным агентства, договорённость была достигнута в ходе переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как передаёт ТАСС, глава японского правительства подчеркнул, что Токио будет играть активную роль в денуклеаризации КНДР. 

26 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Белом доме.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.

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