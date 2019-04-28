В Ростуризме прокомментировали ситуацию с россиянами в аэропорту КНР

В Ростуризме прокомментировали ситуацию вокруг группы россиян, застрявших в аэропорту китайского Гуанчжоу при транзитном перелёте в Москву. Там отметили, что к настоящему времени вопрос решён.

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Как рассказали в ведомстве, 27 человек самостоятельно приобрели билеты у авиаброкеров. «При покупке билетов их не предупредили о правилах прохождения транзитной зоны. На данный момент, по информации Ростуризма, ситуация разрешилась», — цитирует агентство РИА Новости. Ранее атташе генерального консульства России Григорий Колышкин сообщил, что группа россиян, застрявших в аэропорту китайского города Гуанчжоу, в ближайшее время вылетит на родину.