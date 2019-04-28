СМИ: В Британии намерены усилить борьбу с «финансовым влиянием» России

Британские министры намерены разработать меры по противодействию России и Китаю в финансовой сфере внутри Великобритании, при этом новые правила могут коснуться и членов палаты лордов.

Об этом пишет The Sunday Times.

Как отмечается, речь идёт о сдерживании «потоков российских и китайских финансов», поступающих в страну через членов парламента, которые лоббируют интересы компаний.

По информации издания, правительство намеревается обязать членов палаты лордов заявлять о своих деловых интересах в России и Китае.

В июне 2018 года сообщалось, что британское Национальное криминальное агентство начало расследование в отношении 120—140 владельцев крупных активов, значительная часть из которых — «русские или связаны с русскими».