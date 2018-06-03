СМИ: В Британии проверяют источники богатства около 140 человек, многие из которых «связаны с Россией»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.
Как заявил газете глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун, сотрудники агентства намерены разобраться «с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием», а не с гражданами какой-либо страны.
По его словам, сотрудники агентства проверяют 120—130 человек, имущество которых имеет «неясное происхождение».
Ранее сообщалось, что международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.