СМИ: В Британии проверяют источники богатства около 140 человек, многие из которых «связаны с Россией»

Британское Национальное криминальное агентство проводит расследование в отношении 120—140 владельцев крупных активов, значительная часть из которых — «русские или связаны с русскими».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Как заявил газете глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун, сотрудники агентства намерены разобраться «с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием», а не с гражданами какой-либо страны.

По его словам, сотрудники агентства проверяют 120—130 человек, имущество которых имеет «неясное происхождение».

Ранее сообщалось, что международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.