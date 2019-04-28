СМИ: На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в терактах
- Reuters
Отмечается, что задержанные — Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак — являются братьями.
Их задержали после поступления информации о том, что подозреваемые прячутся в обувном магазине в районе Гампола.
Также были задержаны водитель фургона, который привёз их в Гамполу, и владелец магазина.
Ранее полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке в ходе спецоперации.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. В результате терактов погибли 253 человека.