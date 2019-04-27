Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке в ходе спецоперации

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Тела по меньшей мере 15 человек обнаружены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, отряд спецназначения проводил рейдо по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников и вступил в перестрелку.

В свою очередь, портал Ada Derana сообщает, что тела были найдены в городе Калмунай, где во время спецоперации произошли три взрыва.

«Всего 15 тел, включая 6 мужских, 3 женских и 6 детских, найдены во взорвавшемся доме в Сейнтамаруту», — говорится в сообщении портала, опубликованном в Twitter.

21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов. Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инциденты.

По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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