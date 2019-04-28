В России заявили о готовности работать с любым правительством Аргентины
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся, что несмотря на то, что это сложный для аргентинцев год — год выборов, определённая политическая нестабильность даже в каком-то смысле, не говоря уже про достаточно тяжёлое экономическое положение, — это не повлияет на наши отношения», — сказал он.
Как отметил дипломат, выступая на координационном совете соотечественников Аргентины, Россия готова вкладывать в аргентинскую экономику.
«Как бы выборы ни закончились, мы будем работать с любым правительством. Наше стратегическое партнёрство уже пережило различные движения политического маятника», — добавил Феоктистов.
Агентство напоминает, что выборы президента в Аргентине состоятся осенью 2019 года.
В феврале Россия и Аргентина подписали «дорожную карту» сотрудничества СМИ.