В России заявили о готовности работать с любым правительством Аргентины

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством латиноамериканской страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что несмотря на то, что это сложный для аргентинцев год — год выборов, определённая политическая нестабильность даже в каком-то смысле, не говоря уже про достаточно тяжёлое экономическое положение, — это не повлияет на наши отношения», — сказал он.

Как отметил дипломат, выступая на координационном совете соотечественников Аргентины, Россия готова вкладывать в аргентинскую экономику.

«Как бы выборы ни закончились, мы будем работать с любым правительством. Наше стратегическое партнёрство уже пережило различные движения политического маятника», — добавил Феоктистов.

Агентство напоминает, что выборы президента в Аргентине состоятся осенью 2019 года.

В феврале Россия и Аргентина подписали «дорожную карту» сотрудничества СМИ.