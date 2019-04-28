В России заявили о готовности работать с любым правительством Аргентины

Короткая ссылка
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством латиноамериканской страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что несмотря на то, что это сложный для аргентинцев год — год выборов, определённая политическая нестабильность даже в каком-то смысле, не говоря уже про достаточно тяжёлое экономическое положение, — это не повлияет на наши отношения», — сказал он.

Как отметил дипломат, выступая на координационном совете соотечественников Аргентины, Россия готова вкладывать в аргентинскую экономику.

«Как бы выборы ни закончились, мы будем работать с любым правительством. Наше стратегическое партнёрство уже пережило различные движения политического маятника», — добавил Феоктистов.

Агентство напоминает, что выборы президента в Аргентине состоятся осенью 2019 года.

В феврале Россия и Аргентина подписали «дорожную карту» сотрудничества СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить