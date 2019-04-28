Трамп рассказал о своей встрече с Абэ
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Прекрасный день с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Мы сыграли быструю партию в гольф у красивой реки Потомак, разговаривая при этом о торговле и многих других вещах. Он уже уехал в Японию, а я еду в Висконсин, где меня ждёт очень большая толпа друзей!» — написал он.
Ранее Трамп в ходе встречи в Белом доме с Абэ заявил, что США надеются заключить новое двустороннее торговое соглашение с Японией в скором времени.