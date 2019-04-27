Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Об этом сообщает Bloomberg.

A judge denied Elon Musk's request to dismiss a defamation lawsuit from a British cave rescuer who Musk called 'pedo guy' in a tweet https://t.co/JcSyIBaKJu — Bloomberg (@business) 27 апреля 2019 г.

Как отмечается, Маск намеревался избежать судебного процесса, защитившись Первой поправкой к Конституции США и формулировкой «образного оскорбления».

В июле 2018 года во время операции по спасению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда Маск предложил местным экстренным службам свою помощь в виде мини-субмарины.

Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.

Позднее Маск извинился перед Уонсортом. По словам бизнесмена, оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось некорректное замечание по поводу мини-субмарины в качестве «акта доброты».

В сентябре Уонсорт подал на американского бизнесмена в суд.