Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

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Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Маск намеревался избежать судебного процесса, защитившись Первой поправкой к Конституции США и формулировкой «образного оскорбления».

В июле 2018 года во время операции по спасению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда Маск предложил местным экстренным службам свою помощь в виде мини-субмарины.

Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.

Позднее Маск извинился перед Уонсортом. По словам бизнесмена, оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось некорректное замечание по поводу мини-субмарины в качестве «акта доброты».

В сентябре Уонсорт подал на американского бизнесмена в суд.

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