Британский дайвер подал в суд на Маска

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Британский дайвер и участник спасательной операции в Таиланде Вернон Уонсорт подал в суд на основателя компании Tesla Илона Маска за клевету.
Британский дайвер подал в суд на Маска
  • globallookpress.com

Об этом сообщает BBC.

Как уточняется, Уонсорт требует возмещения морального ущерба в размере $75 тыс.

Ранее Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков с помощью мини-субмарины пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.

Позднее Маск извинился перед дайвером. По его словам, оскорбление в адрес Уонсорта он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось его некорректное замечание по поводу мини-субмарины, которую Маск создал в качестве «акта доброты».

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