Отец Бутиной связал дело против россиянки с расследованием Мюллера

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Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, считает, что дело в отношении неё связано с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом он заявил в интервью RT.
Отец Бутиной связал дело против россиянки с расследованием Мюллера
  • Reuters

«Речь идёт о Мюллере? Да, конечно. Я практически в этом уверен. Это совершенно очевидно и логично», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что расследование Мюллера велось по обвинению о «вмешательстве России в предвыборную кампанию США».

«Соответственно, Мария — россиянка, она подпала в связи с этими расследованиями. Но расследование не нашло никаких следов и не имело к ней никаких претензий. Но тем не менее нашли вот «самую главную виновную», — заявил Бутин.

Также Бутин заявил, что его дочь не будет обжаловать приговор американского суда из-за «технических вопросов».

Американский суд приговорил Марию Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

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