Отец Бутиной связал дело против россиянки с расследованием Мюллера
- Reuters
«Речь идёт о Мюллере? Да, конечно. Я практически в этом уверен. Это совершенно очевидно и логично», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что расследование Мюллера велось по обвинению о «вмешательстве России в предвыборную кампанию США».
«Соответственно, Мария — россиянка, она подпала в связи с этими расследованиями. Но расследование не нашло никаких следов и не имело к ней никаких претензий. Но тем не менее нашли вот «самую главную виновную», — заявил Бутин.
Также Бутин заявил, что его дочь не будет обжаловать приговор американского суда из-за «технических вопросов».
Американский суд приговорил Марию Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».